«Ростову» не понравилось судейство в матче с ЦСКА

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о судействе в минувшем матче с ЦСКА.

Встреча первого тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом – 0:0.

«Немного не понравилось сегодня судейство. Хотелось бы понять, такие трактовки будут весь сезон или они будут меняться от тура к туру?» — цитирует Рыскина «Матч ТВ».

Функционер отметил, что не предъявляет претензии Сергею Карасёву, а просто хочет услышать трактовки эпизодов, чтобы затем донести их до своих футболистов.

В рамках второго тура чемпионата России «Ростов» встретится в гостях с «Крыльями Советов». Игра запланирована на 26 июля.