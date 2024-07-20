Брызгалов извинился за сломанное оборудование «ВТБ Арены»

В матче первого тура нового сезона РПЛ между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» в дополнительное время удалился защитник «огнеопасных» Сергей Брызгалов. После красной карточки Брызалов ударил по стене в подтрибунном помещении стадиона, с которой посыпались световые лампы.

Брызгалов объяснил свой поступок и принёс извинения за происшествие.

«Это эмоции. Хотел бы принести сотрудникам «Динамо» за это извинения. Надеюсь, они поймут. Искренние извинения», - говорит Брызгалов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в поединке динамовцы одержали уверенную победу над «Факелом» дома – 3:1.