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Карпин: «Понравился первый тайм, очень понравился, и второй тоже»

20 Июля 2024 • 23:17 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Понравился первый тайм, очень понравился. Во втором тоже. Последние минуты не понравились, потому что от большого желания начали принимать неправильные решения, не хватило где-то спокойствия и рассудительности. Можно было по-другому сыграть. Опять же это хорошо, от большого желания выиграть. Не возбраняется.

- Все 5 замен сегодня произвели. Насколько удовлетворены тем, как парни вступали в игру, как сохраняли темп, владение и всё остальное?

- Нормально, вошли нормально, непростая игра. Я думаю, что все плюс-минус вошли нормально. Понятно, что нужно улучшать, добавлять еще тем, кто на замену выходил. В целом нормально.

- Замена на 60-й минуте центрального защитника может насторожить болельщиков. Что с Осипенко? Почему именно его поменяли в этот момент?

- Потому что он восстановился неделю назад всего. Даже на сборах больше 10 минут ни разу не сыграл. Даже меньше, сыграл всего 20 минут с «Факелом». Поэтому нагрузку давать после такого простоя… Он в последнем туре травмировался с «Зенитом». Только на неделе перед «Факелом» начал тренироваться с командой уже. Нагрузку урегулировали.

- Ятимов и Кучаев сегодня дебютировали. Что скажете о том, как они себя на поле показали?

- Нормально, но надо еще улучшать и становиться лучше. Не до конца еще понятно, но это нормальное явление, за месяц, даже меньше, сборов. Пока они приехали, пока они поняли, что к чему. Нужно время, чтобы они до конца прочувствовали, что мы хотим и как хотим.

- Мохебби сегодня раздавал автографы. Каково его состояние, когда он будет тренироваться в общей группе, когда сможет появиться на поле?

- Я думаю, что к концу августа.

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Ростов Валерий Карпин

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