«Спартак» отложил дебют Виллиана Жозе

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе не полетел вместе с командой на первый матч нового сезона чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал «У Кузьмича | «Спартак».

Напомним, 32-летний бразильский форвард присоединился к «Спартаку» текущим летом, перебравшись из испанского «Бетиса». По слухам, Жозе приехал с лишним весом, поэтому пока не готов дебютировать за команду.

Завтра, 21 июля, подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.