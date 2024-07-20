Николич: «Над качеством игры ещё надо работать»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Очевидно, что ЦСКА, отправляясь в Ростов, рассчитывал на большее, чем 0:0. Но как оцените этот исход - 0:0 в первом туре, в первом матче сезона?

- Справедливый, так сказать. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилась тяжелой, как всегда в Ростове, особенно сейчас, в середине июля месяца, когда большая жара, тяжело играть футболистам «Ростова» и ЦСКА. Игроки молодцы, сегодня был качественный футбол, просто видно, что переживали на поле одни и другие, было тяжело, они отдавали все силы. В этом смысле я доволен. Над качеством игры еще надо работать. Перед нами много работы. У нас много новых игроков. Когда я говорю «новых», считаю таковым Бистровича, который в последние годы не был в клубе. Адольфо Гайч, который тоже не был. Рифат, Койта не имели времени сыграться друг с другом. В принципе, были моменты у тех и других. Наверное, чуть больше у «Ростова». У нас были зрелищные моменты. Очко набрали, не пропустили. Двигаемся дальше.

- Как повлиял перерыв на развитие событий во втором тайме? Что хотели скорректировать, что удалось, а что нет?

- Удалось. Футбол - живая игра, не всё дело в тактике. Есть отборы, второй мяч, отскоки, разные вещи, которые могут решить игру в этом смысле. В принципе, не могу быть супердовольным, но и не могу быть недовольным. Просто мы очко набрали, не проиграли. Идем дальше.