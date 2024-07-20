Черевченко: «Самое страшное, когда некоторые футболисты выходят с безразличным лицом на футбольное поле»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Что произошло в первой части первого тайма? Такое ощущение, будто просто не вошли в этот матч.

- Вы правильно отметили, так и было. Сейчас был жесткий разговор в раздевалке, потому что самое страшное, когда некоторые футболисты выходят с безразличным лицом на футбольное поле, думая, что они всё умеют, а игра показала другое. 0:3 в первом тайме, быстрые голы. Тяжело выходить из этой ситуации уже.

- Надо было в перерыве как-то реагировать на красную карточку «Динамо». Какие были задумки?

- Да, мы выпустили третьего нападающего. А что уже терять? Да, могли там один гол пропустить на контратаках. Мы знали сильные стороны «Динамо», что есть контратаки, хорошо исполняются. К сожалению, не получилось.

- Да, реализация сегодня немного страдала, потому что в конце первого тайма у Маркова был момент, у Аппаева где-то в начале второго тайма. Наверное, это тяготило сегодня?

- Радует то, что моменты есть, потому что мы на сборах уделяли много внимания этому компоненту, а теперь оказывается, надо было защите больше внимания уделять.

- Какой позитив будете извлекать из этого такого очень трудного для вас матча?

- Один негатив в игре не бывает. Там были и положительные моменты. Сейчас ребята отдохнут. Завтра спокойно сядем, проанализируем игру и сделаем выводы. Главное, чтобы они поняли выводы.