Личка: «Качество игры у нас было не очень хорошим, но мы показали хороший уровень»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Я думаю, ребята проделали большой объем работы. Когда нас было 10 человек на поле, качество игры у нас было уже не очень хорошим, но мы показали хороший уровень. Интенсивность игры, та, которую я хотел. Важно было, чтобы футболисты не боялись прессинговать соперника. Понятно, что чуть-чуть поменялась схема после этого удаления, но это футбол, это нормально. Надо сказать, что эти 45 минут ребята выдержали и помогали друг другу. У нас еще были отличные 2-3 выхода. К сожалению, Гладышев эти ситуации не использовал, потому что всегда хочет искать левую ногу. Мы еще перед игрой разговаривали, чтобы не боялся, если такая ситуация. Можно делать финт под правую ногу и бить правой. Сегодня он это мог сделать, но уверен, что он это запомнит, и в следующих матчах будет решаться ситуация по-другому, не только под свою левую ногу. Поздравил ребят с результатом и очень хорошей игрой. Было всё: борьба, терпение, технически очень хорошие стандарты. Их вчера отрабатывали ребята с тренерами. Также большое спасибо всем.

- Как-то вы очень уставшим выглядите.

- Да, потому что я знал, что у нас нет одного человека на поле. Я старался кричать, помогать, бегал по линии. Не всегда так делаю, но сегодня чувствовал, что надо помочь команде, пробовал им отдать и свою энергию. Если бы мог, сам бы пошел на поле побегать. К сожалению, это невозможно.