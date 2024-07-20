Личка прокомментировал удаление Фомина

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка высказался об удалении полузащитника команды Даниила Фомина.

Встреча первого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Факелом» завершилась победой москвичей со счетом 3:1. В концовке первого тайма «бело-голубые» остались в меньшинстве из-за удаления Фомина.

«Я видел только подкат Фомина, а потом увидел красную карточку. Не могу говорить о моменте, все‑таки есть VAR. Если красная карточка была, то претензий к судьям нет», — цитирует Личку «Матч ТВ».

В рамках второго тура чемпионата России «Динамо» встретится дома с «Локомотивом».