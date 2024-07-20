Фомин прокомментировал своё первое удаление в карьере в РПЛ

Вечером субботы в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимало воронежский «Факел». «Бело-голубые» в меньшинстве оформили уверенную победу – 3:1. Удалился у динамовцев в конце первого тайма полузащитник и лидер Даниил Фомин, для него эта красная карточка стала первой за 139 матчей РПЛ. Хавбек прокомментировал своё удаление.

«В моем моменте с удалением не было ничего умышленного. Получилось, как получилось. Главное — победа», - передаёт слова Фомина телеканал «Матч ТВ».

Больше подробностей о прошедшей игре на столичной «ВТБ Арене» – в нашем отчёте.