Бителло: «Мы играем для того, чтобы стать чемпионами»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Факел» Бителло для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Мне кажется, такая игра для «Динамо», когда можно на 100% быть довольными тем, что команда показала. Согласны?

- Конечно, это очень важно выиграть стартовый матч в чемпионате. Это очень важная победа, мы очень хорошо поработали, подготовились и показали очень хороший футбол.

- Самое главное, мы абсолютно не заметили тех игроков, которые отсутствовали. Вроде бы такой недобор в защите был, но все было идеально.

- Конечно, у нас сейчас не хватает нескольких игроков, но в то же время те ребята, которые присутствуют, показали очень хорошую работу, они очень хорошо себя проявили сегодня.

- В прошлом сезоне у «Динамо» была проблема с концовками матчей, когда упускали победы. Сегодня в меньшинстве удержали, пропустив только один гол. Важно было показать, что вы можете, перестроились и по-другому на это смотрите?

- Как я уже сказал, очень сложно играть, когда на одного игрока меньше. Но как я уже сказал, мы все вместе отрабатывали в обороне. Игроки атаки тоже возвращались назад, все бегали. Мы проделали очень хорошую работу, это очень важная победа.

- Сколько таких призов хотелось бы у себя иметь по окончанию сезона?

- Это, конечно, очень приятно получать приз, но это не мой личный трофей, это для всей команды. Самое главное - не лучший игрок, а что команда выиграла. Хотелось бы как можно больше побед. В конце концов добиться самых высоких результатов и стать чемпионом. Но для этого нужно выигрывать в каждом матче.

- То есть, битва за чемпионство - основное?

- Конечно, мы играем для того, чтобы стать чемпионами. Работаем и играем для этого.