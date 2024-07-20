Кто пощадил ЦСКА в нулевом матче с «Ростовом»

«Ростов» и ЦСКА выдали нулевую ничью в первом туре чемпионата России. Этот матч стоял особняком в субботу, поскольку в каждом из трёх других матчей РПЛ в стартовый день турнира забивалось как минимум четыре мяча.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поставило субъективные оценки некоторым игрокам по итогам матча «Ростов» – ЦСКА.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 18:4, в створ – 2:1, угловые – 4:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ФЁДОР ЧАЛОВ – 5,0. Если собирается уезжать в Европу, то и спрос тогда высокий. В смысле, с него спрос, а не на него. Надо делать разницу. Да, конечно, в оправдание можно сказать, что нападающий – игрок зависимый, но что с того? Или есть у тебя гол, или нет. Один удар по воротам на счету Чалова – из-за пределов штрафной в конце первого тайма. И привёл он только лишь к угловому.

РОНАЛДО – 7,0. Этот парень тоже не забил, но весь матч старался и играл на команду. Не закисал в оборонительных редутах ЦСКА, а импровизировал и пробовал находить неочевидные возможности. Семь ударов нанёс по чужим воротам. Да, только один из них в створ, три мимо, и ещё три попытки попали под блокировку. Причём бил-то Роналдо разнообразно. И издали, как многие делали, и головой, хотя в обороне у «армейцев» стояли значительно превосходящие его в росте Роша и Дивеев.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,5. Вести игру ЦСКА в созидании ему не приходилось. По вполне понятной причине – потому что Николич дал установку играть от обороны. Зато в разрушении со своими задачами Обляков справился отлично, сделав шесть удачных отборов из шести попыток и показав хорошую статистику по единоборствам.

Кирилл Иванцов