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Дивеев: «Новички сразу влились в команду, мы помогли»

20 Июля 2024 • 22:35 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва

Лучший футболист встречи «Ростов» - ЦСКА Игорь Дивеев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько я понял, это для вас первая такая награда вообще. Что скажете?

- Новая, спасибо.

- Если оттолкнуться от результата, 0:0 в первом туре на выезде с «Ростовом». Насколько это для ЦСКА удовлетворительно, хорошо, приемлемо?

- Понятно, мы ехали сюда за победой, набрать свои три очка.  Игра была тяжелой, погодные условия плюс мягкое поле. Тяжеловато было играть, но во втором тайме мы хотя бы начали лучше контролировать мяч. Бывало, что мы в прессинг ходили, и вратарь выносил просто. Было меньше моментов около наших ворот. А так, будем готовиться к следующей игре, разбирать сегодняшнюю.

- Крайне мало ударов сегодня у ЦСКА. Один-единственный в створ, на 87-й минуте, и то только после ошибки вратаря и игрока.

- Наверное, два?

- Всего два.

- А, всего два.

- Почему так? Что не позволяло чаще бить по воротам?

- Не знаю, надо смотреть игру, разбирать моменты, выяснять, когда мы могли отдать острую передачу, завершить ее или нанести тот же удар.

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- Что скажете о взаимодействиях с новичками? Сегодня двое вышли в старте, потом Жемалетдинов присоединился.

- Отлично, они сразу влились в команду, мы помогли. Так что все нормально, они влились хорошо в нашу команду, и мы их поддержали.

- Показалось, что Секу без мяча в основном, хотя, наверное, ему хотелось побольше с мячом быть. Чем это можно объяснить?

- Наверное, мало давали передач, в том числе я. Наверное, ему надо больше моментов давать. Может быть, поэтому.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев

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