У Нгамалё – семь голевых действий в последних семи матчах РПЛ

В прекрасной форме с прошлого сезона продолжает пребывать игрок атаки московского «Динамо» Муми Нгамалё. Вечером субботы в первом туре РПЛ камерунец забил воронежскому «Факелу».

Что любопытно, в последних семи матчах в рамках РПЛ у футболиста в активе пять забитых голов и две голевые передачи, то есть в среднем в каждом из этих матчей на отрезке у Нгамалё есть по голевому действию.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Факел» с уверенным счётом 3:1. Притом, второй тайм вечернего субботнего поединка динамовцы провели в меньшинстве.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью.