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«Ростов» более года забивал дома в каждом матче РПЛ

20 Июля 2024 • 22:21 Комментировать

«Ростов» и ЦСКА открыли новый сезон Российской премьер-лиги для себя нулевой ничьей. Коллективы встречались вечером субботы в Ростове-на-Дону в первом туре чемпионата.

Любопытным фактом делится Opta Sports. В последний раз дончане не забивали дома в рамках РПЛ аж в мае 2023 года, это было более года назад. «Ростов» забивал сопернику в абсолютно каждом из домашних матчей прошлого сезона Премьер-лиги.

Напомним, что по итогу прошлого сезона донской клуб финишировал на седьмом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

Больше подробностей о поединке между «Ростовом» и ЦСКА – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов
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