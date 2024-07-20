ЦСКА повторил антирекорд по ударам за матч за последние 15 лет

Московский ЦСКА вечером субботы сыграл в нулевую ничью против «Ростова». Коллективы играли друг против друга в Ростове-на-Дону в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

Шокирующим фактом об «армейцах» делится Opta Sports. Так, игроки московского клуба нанесли всего четыре удара по воротам дончан в этом матче. Это повторение худших показателей за последние 15 лет ЦСКА в Премьер-лиге. Также по четыре раза «армейцы» пробивали по воротам в матчах против «Зенита» в 2010 и 2013 годах. Статистика ведётся с 2009 года.

Больше подробностей о первом матче Марко Николича у руля ЦСКА – в нашем ревью.