Глушенков: «Моё дело – помогать команде, а как – неважно»

Один из лучших игроков матча самарских «Крыльев Советов» и питерского «Зенита» Максим Глушенков поделился комментарием о своей результативности. В поединке, который завершился со счётом 4:0 в пользу питерцев, Глушенков оформил дубль.

«Так складывается игра. Стараюсь и забивать, и отдавать. Моё дело — помогать команде, а как это будет — не важно. Я не ставлю себе какие-то такие цели по типу забивать или отдавать», - делится Глушенков для пресс-службы «сине-бело-голубых».

Напомним, что Глушенков оказался в «Зените» лишь текущим летом. Это был его второй официальный матч за питерский клуб. В прошлом сезоне в рядах московского «Локомотива» Глушенков стал лучшим ассистентом РПЛ.