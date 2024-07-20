Забивает молодёжь, удаляется Фомин: «Динамо» вдесятером сохраняло победу над «Факелом»

Для московского «Динамо» чемпионат России сезона 2024/2025 годов стартовал домашним матчем с «Факелом». Надо уточнять, что именно для московского, поскольку теперь в Премьер-лиге есть также «Динамо» махачкалинское.

Прошлый сезон ужасно закончился для московского «Динамо». Всё было подготовлено для чемпионства «сине-бело-голубых» – от них требовалось только не проиграть в последнем туре «Краснодару». А они именно это и сделали – проиграли. Не взвалили на свои шеи тяжёлую ношу в виде золотых медалей.

У «Факела» в предыдущем чемпионате были заботы совсем другого порядка. Воронежская команда боролась за сохранение прописки. В середине сезона казалось, что она справится с такой задачей с запасом, но её накрыла плохая серия. В итоге «Факел» со сменой тренера кое-как дотянул до конца чемпионата с хорошим концом – без прямого вылета и без стыковых матчей.

Личка выставил экспериментальный центр обороны в лице Лепского и Майсторовича. Основным сочетание в тех зонах у динамовцев быть не могло, ибо Роберто Фернандес и Бальбуэна были недоступны для главного тренера при выборе состава на игру. Карраскаль, Чавес, Маричаль тоже не могли сыграть. Зато Лепский показал себя не только в обороне, но и в атаке.

На третьей минуте новичок «Факела» Ильин отработал с фолом на правом фланге защиты. Со штрафного удара навесил Бителло, и как раз Лепский головой подправил мяч в ворота (1:0). «Динамо» быстро забило «Факелу», памятуя о том, что в предыдущем чемпионате эта команда увезла с «ВТБ Арены» нулевую ничью.

Воронежцы попытались как-то исправить ситуацию, но Ильин с подачи Моцпана пробил мимо, да и Альшин с острого угла точностью не отметился. «Динамо» тогда взяло и удвоило свой перевес в счёте. Тюкавин попал в правую штангу, рикошет от которой подобрал Нгамалё. Это был его гол в касание в левый угол (2:0).

К рубежу получаса игры оформился крупный счёт. Бителло в падении забросил к правому углу вратарской, и Гладышев прокинул мяч мимо Беленова (3:0). Тюкавин очень скоро после передачи Нгамалё мог забивать очередной динамовский гол, однако в том эпизоде вратарь «Факела» оказался непробиваемой стеной.

Не всё было для «Динамо» позитивным в первом тайме. Фомин в центре поля наступил на голеностоп Квеквескири – прямая красная карточка. В большинстве за несколько минут до перерыва «Факел» дважды простил «Динамо». Ильин промахнулся мимо левого угла, не попал в створ и Марков после скидки Моцпана.

Вдесятером хозяева играли по счёту во втором тайме. Понятно, что требовалось от «Факела», дабы возродить какую-то интригу. Однако Марков с дистанции не поставил неразрешимых задач перед Лунёвым, а Аппаев с прострела Хакими пальнул выше. На 74-й минуте гости всё-таки добрались до забитого гола. Калинин сделал передачу с правого фланга, Аппаев попробовал сыграть пяткой, а Марков ковырнул мяч в ворота (3:1).

На большее «Факел» не замахнулся. Всё-таки слишком различаются команды по уровню. «Динамо» упустило именно крупную победу, но не три очка. В компенсированное время за вторую жёлтую карточку удалился Брызгалов, сфоливший против Окишора, и составы уравнялись. Во втором туре «бело-голубых» ожидает дерби с «Локомотивом», а «Факелу» через неделю принимать «Акрон». Синхронно, так сказать, потому что в первом туре «Локомотив» выиграл именно у «Акрона».

Кирилл Иванцов