Корнеев оценил игру Глушенкова

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в минувшем матче с «Крыльями Советов».

Встреча первого тура нового сезона Российской премьер-лиги завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 4:0. Глушенков стал автором дубля.

«Максим — умница, он художник, которому нужно только сосредоточиться на том, в чем он хорош», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Глушенков может радовать зрителей своей игрой еще долгое время, но для этого ему необходимо поддерживать мотивацию.

Во втором туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Рубином». Матч пройдет 27 июля.