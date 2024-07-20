Суровая реальность Николича: «Ростов» и ЦСКА сподобились на ноль голов

Очную встречу «Ростова» и ЦСКА можно было назвать одним из центральных матчей первого тура РПЛ. Да, с некоторой натяжкой, но что поделать, если откровенно больших вывесок не нашлось.

Шестое место ЦСКА по итогам прошлого сезона не могло удовлетворить руководство «красно-синих». Владимир Федотов отправился в отставку с поста главного тренера «армейцев», и освободившуюся вакансию занял Марко Николич. Получилась даже преемственность – к нему в команду пришёл в качестве свободного агента хорошо знакомый ему по «Локомотиву» полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Тот вышел в старте на матч в Ростове-на-Дону. Как и Круговой. Как даже Секу Койта. Эти люди не могли играть за ЦСКА в прошлом сезоне – то есть все они новички клуба. Бистровичу тоже нашлась позиция на поле – до этого он играл в аренде за «Балтику». А у «Ростова» только один новобранец появился в стартовом составе – речь о вратаре Ятимове.

Команды сразу дали понять, что не планируют стартовать с места в карьер. Всё было размеренно. ЦСКА не стремился к инициативе – игра вторым номером гостей вполне устраивала. На угловом, правда, обострили «армейцы» на одиннадцатой минуте. Обляков подал стандарт справа, а Виллиан Роша не попал головой в другой угол.

«Ростову» нелегко было искать свои попытки. Индивидуальное мастерство Роналдо? Мудрил он что-то на правом фланге. Разок там мяч отскочил к Ланговичу, тот прицелился в дальний угол, и оказалось мимо. Комличенко ничего не оставалось, кроме как пробовать продавливать Акинфеева. Вот он и продавил его – себе на жёлтую карточку.

К сороковой минуте команды чуть взбодрились. Данил Глебов ударил издали и на подборе отдал мяч внутрь штрафной на Комличенко, чей удар отразил Акинфеев. Вскоре Чалов пробивал с полукруга – рикошет потянул за собой угловой. Потом Секу Койта теоретически мог распечатать ворота Ятимова, но это надо было ему не мешкать и бить сразу с нескольких метров.

Во втором тайме картинка принципиально не изменилась. Дончанам всё так же было трудно находить возможности для ударов из пределов штрафной площади. Из-за них Уткин и Азнауров не попадали в створ. Вместо Комличенко вышел Голенков – неудачно он подработал себе мяч, Мойзес сразу всё подчистил. Кучаев навесил справа со штрафного – Роналдо головой неопасно пробил выше.

Такое складывалось ощущение, что «Ростову» победа нужна была больше. Хотя оно и понятно – он же играл дома. Но ЦСКА ведь является топ-клубом – или уже нет? Стараний Роналдо так и не хватило для гола в ворота «армейцев». И с подступов к штрафной он ударял (опять мимо), и головой с новой подачи партнёра (в Акинфеева). Гайч с замены не спас «красно-синих» от потери очков – после ошибки соперника слабо пробил в руки Ятимова. Ну и Данил Глебов с линии штрафной ударил гораздо выше.

Скучный матч с закономерным итогом. Никто не поспорит, что 0:0 здесь самый справедливый счёт. Не пришлось долго ждать нулевого ничейного результата в новом чемпионате России – он объявился в первом же туре. Какое там расписание у команд дальше? Во втором туре и те, и другие поедут на волжский выезд, только «Ростов» – к «Крыльям Советов», а ЦСКА – к «Пари НН».

Кирилл Иванцов