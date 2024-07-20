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Пономарёв – о Глушенкове: «Голова у него прекрасно соображает»

20 Июля 2024 • 21:47 Комментировать
Крылья Советов
0:4
Зенит

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал игру Максима Глушенкова. Игрок атаки «Зенита» в субботнем матче с «Крыльями Советов» в Самаре (4:0) оформил дубль. Притом, эта игра – лишь вторая официальная для Глушенкова в рамках Премьер-лиги.

«Понравился у гостей Глушенков: очень хороший парнишка, с мячом прилично работает, голова у него прекрасно соображает. Молодцом. И он действительно выделяется в составе «Зенита», - говорит Пономарёв с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Глушенков перебрался этим летом в «Зенит» из московского «Локомотива». Ранее в прошлом сезоне Премьер-лиги Максим стал лучшим ассистентом турнира.

Благодаря кому «Зенит» покарнавалил в Самаре

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Шавло назвал главного фаворита РПЛ
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