Более 18 тысяч зрителей пришли на матч «Ростов» - ЦСКА

Сегодня, 20 июля, «Ростов» принимает у себя дома ЦСКА в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

В настоящий момент идет второй тайм. Пока счет в матче не открыт – 0:0.

Как сообщил диктор на стадионе, на первый домашний матч «Ростова» пришли посмотреть 18 672 болельщика. Стоит сказать, что в прошлом сезоне только один раз дончане собрали большее количество зрителей. Это произошло в игре 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Тогда на матч пришли более 30 тысяч человек.

Следить за ходом событий в игре «Ростов» - ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.