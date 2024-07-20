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«Факел» размочил счёт в матче с «Динамо»

20 Июля 2024 • 21:46 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Факел
2-й тайм

«Факел» с 39-й минуты играет в большинстве в матче первого тура Премьер-лиги с «Динамо». Но при этом команда из Воронежа смогла размочить счет только под конец второго тайма. У гостей не получился угловой, но во второй волне атаки был забит мяч. Дмитрий Калинин от правого угла штрафной прострелил к воротам, а там Евгений Марков изловчился и направил мяч в сетку мимо голкипера.

На табло 3:1. В первом тайме за «Динамо» забили Иван Лепский, Николя Нгамалё и Ярослав Гладышев. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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