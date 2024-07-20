«Факел» размочил счёт в матче с «Динамо»

«Факел» с 39-й минуты играет в большинстве в матче первого тура Премьер-лиги с «Динамо». Но при этом команда из Воронежа смогла размочить счет только под конец второго тайма. У гостей не получился угловой, но во второй волне атаки был забит мяч. Дмитрий Калинин от правого угла штрафной прострелил к воротам, а там Евгений Марков изловчился и направил мяч в сетку мимо голкипера.

На табло 3:1. В первом тайме за «Динамо» забили Иван Лепский, Николя Нгамалё и Ярослав Гладышев. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.