«Зенит» показал, кто главный в РПЛ» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о крупной победе «Зенита» над «Крыльями Советов» на старте сезона.

В первом туре Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» разгромили в гостях самарский клуб со счетом 4:0.

Мостовой признался, что был удивлен такой легкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов».

— Просто катком прошлись. Разгромив «Крылья», «Зенит» показал, кто главный в РПЛ, — заявил Мостовой «РБ Спорту».

В следующем туре чемпионата России коллектив Сергея Семака будет гостить у казанского «Рубина». Игра между командами пройдет в следующие выходные, 27 июля.