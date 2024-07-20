Корнеев: «Крыльям» для выживания нужно усиление»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев порассуждал о судьбе самарских «Крыльев Советов». Первый матч нового сезона РПЛ оказался для волжан крайне провальным. Со счётом 0:4 «крылышки» уступили дома действующему чемпиону России в лице питерского «Зенита».

«Зенит» проехал катком по сопернику, не заметил его. «Крыльям» нужно реальное усиление, чтобы выжить в этом сезоне», - размышляет Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья» были очень близки к тому, чтобы финишировать в первой восьмёрке. Однако по итогу сезона волжане финишировали лишь девятыми.

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Благодаря кому «Зенит» покарнавалил в Самаре