Шавло назвал главного фаворита РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, считает ли «Зенит» главным фаворитом текущего сезона чемпионата России.

«Зенит» — фаворит РПЛ? Конечно, но у петербуржцев 7-8 иностранцев в основном составе. Некоторым легионерам надоела обстановка в «Зените», поэтому многие хотят уйти», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если легионеры «Зенита» не будут выкладываться, то другие команды смогут составить конкуренцию «сине-бело-голубым».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака разгромили в гостях «Крылья Советов» со счетом 4:0. Следующим соперником «Зенита» станет казанский «Рубин».