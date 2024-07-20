Шавло: Всегда нужно верить в чемпионство «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

— Верить в победу «Спартака» в чемпионате надо всегда, при любых обстоятельствах, — заявил Шавло «РБ Спорту».

Функционер отметил, что в «Спартаке» собраны хорошие игроки, поэтому «красно-белые» как минимум должны войти в тройку по итогам сезона.

«Спартак» начнет новый сезон Российской премьер-лиги выездным матчем против «Оренбурга». Игра между командами пройдет в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.