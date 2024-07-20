Терёхин: «Акрон» не заслуживал поражения в игре с «Локомотивом»

Бывший российский форвард Олег Терёхин высказался о первом матче в РПЛ дебютанта турнира в лице тольяттинского «Акрона». Днём субботы коллектив из Самарской области проиграл «Локомотиву» в результативном матче в Черкизове – 2:3.

«Команда‑загадка, от которой можно всего ожидать. Это и увидели мы в игре. «Акрон» действительно был неплох. Играли без середины поля, любой мой выиграть, но «Локомотив» забил и победил. «Акрон» заслуживал ничью и сыграл достойно», - говорит Терёхин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что этот сезон – дебютный для «Акрона» в элите российского футбола. Путёвку в РПЛ клуб из Самарской области завоевал благодаря стыковым мачтам, в которых обыграл «Урал» из Екатеринбурга с общим счётом 3:2.