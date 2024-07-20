Фомин получил свою первую красную карточку в карьере в РПЛ

Полузащитник и один из лидеров московского «Динамо» Даниил Фомин был удалён в матче первого тура РПЛ, в рамках которого «бело-голубые» встречаются дома с воронежским «Факелом». Он влетел прямой ногой в полузащитника воронежцев Ираклия Квеквескири. Таким образом, второй тайм динамовцы проведут в меньшинстве.

Как сообщает Opta Sports, это лишь первая красная карточка Фомина в карьере, если брать исключительно матчи Российской премьер-лиги. Получил удаление Фомин в 139-м поединке.

Напомним, что по итогу первого тайма динамовцы громят «Факел» - 3:0. Текстовая трансляция этой игры проходит у нас на портале.