Защитник «Локомотива» рассказал, почему победа над «Ароном» тяжело далась «железнодорожникам»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Акроном».

- Вы вернулись в «Локомотив» из белорусского «Арсенала». Аренда пошла вам на пользу?

- Я сыграл там практически все матчи, поэтому считаю, что да, пошла на пользу. Все-таки у меня была игровая практика, а это очень важно.

- Как узнали, что вас возвращают из аренды?

- Я приехал на второй сбор, и там мне уже сказали.

- Сейчас полностью восстановили игровые связи в «Локомотиве»?

- Да. Я вернулся в мой родной клуб, я же воспитанник «Локомотива», поэтому никаких проблем не возникло.

- В команде произошли за это время большие изменения. Клуб покинули несколько ведущих футболистов. Кто взял на себя лидерство в коллективе?

- Я думаю, каждый из нас должен взять на себя эту функцию и проявляться в игре, особенно ребята постарше, как Баринов.

- Как думаете, «Локомотиву» по силам взобраться выше пятого места, потому что из-за ухода лидеров многие эксперты прочат команде спад результатов?

- Это их мнение. Посмотрим, как будет на самом деле. Не думаю, что команда стала слабее.

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- В чем были сложности в матче с «Акроном»? «Локомотиву» победа далась с трудом.

- «Акрон» только вышел в РПЛ, поэтому у него огромный настрой. С такими соперниками всегда сложно играть.

Елена Григорьевская