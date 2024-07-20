«Ростов» и ЦСКА голов в первом тайме не забили

Без голов прошёл первый тайм матча между «Ростовом» и московским ЦСКА – 0:0. Напомним, что коллективы встречаются в Ростове-на-Дону в рамках первого тура Российской премьер-лиги вечером субботы.

Матч между дончанами и «армейцами» - третий по счёту в рамках первого игрового дня нового сезона РПЛ. Ранее в первом поединке нового сезона лиги «Локомотив» в Москве дома обыграл «Акрон» из Самарской области (3:2). А «Зенит» на выезде вчистую разгромил самарские «Крылья Советов» (4:0).

Текстовую трансляцию мачта «Ростова» и ЦСКА проводит наш портал. Следить за вторым таймом поединка можно здесь.