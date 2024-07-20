Лепский – самый молодой центральный защитник, забивавший за «Динамо» в 21 веке

19-летний Иван Лепский – отныне самый молодой центральный защитник «Динамо», забивавший в рамках Российской премьер-лиги в 21 веке. Новостью делится Opta Sports.

Напомним, вечером субботы динамовцы играют дома против воронежского «Факела» в первом туре Премьер-лиги. Лепский забил быстрый гол «бело-голубых» на стартовых минутах матча.

Лепский обошел Сабу Сазонова, который забивал за «Динамо» в 21 год. А ещё для молодого футболиста сегодня проходит лишь второй матч в РПЛ.

Текстовую трансляцию проходящего в Москве матча проводит наш портал. К концу первого тайма «бело-голубые» довели своё преимущество до разгромного – 3:0. Голами отметились Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев.