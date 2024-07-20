Осинькин оценил состояние выздоровевших лидеров

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Кирилл Печенин очень хорошо вышел во втором тайме. По такой его игре стоит все-таки его ожидать в следующем матче в старте?

- Вышел неплохо, молодец. Мы понимаем, что у нас есть конкуренция. Посмотрим. У нас за 40 дней 10 игр, поэтому все футболисты найдут свое игровое время.

- Дмитрий Цыпченко вернулся на поле больше, чем через год паузы. Как оцените его кондиции, когда его стоит ожидать в основе?

- Конечно, это еще не тот Цыпченко, который был ровно год назад. Он сыграл 10 минут первого тура в прошлом сезоне и получил вот эту травму. Сейчас вот ровно через год у него получается возвращение. О хорошей форме говорить, конечно, неправильно будет, но он возвращается. На тренировках видно, что он соскучился, он умеет играть в футбол. Здесь чем-то переиграть «Зенит» было уже сложно, хотя вы видите, он старался и всегда активен. У нас с 8 марта не играл Бейл. Сейчас он возвращается, провел впервые 60 минут. По тайму он пару раз на сборах сыграл, но это наш лидер. Мы на него надеемся. Он полезный и важный для нас игрок. В общем-то и Ежов, который с середины апреля… Травмы нас весной немножечко догнали. Он с весны не играл. Сейчас мы его увидим здорового на поле.

- В одной из пауз на водопой во втором тайме вы сказали: «Продолжайте контролировать его». Кого вы имели в виду?

- Там есть 10 «его», которых всех надо контролировать. Я сейчас уже не помню. Слишком эмоциональный матч. Могу так вот предположить, что, скорее всего, это опорник, потому что через них многое строилось при выходе из обороны.