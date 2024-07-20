Мостовой: «Локомотив» не заслужил победу над «Акроном»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился своими мыслями о матче между «Локомотивом» и «Акроном», в котором московская команда отпраздновала победу со счётом 3:2. По мнению Мостового, «Локомотив» не заслужил набора трёх очков в этом поединке.

«Говорить, что судья «убил» «Акрон» - это слишком громко. Но у меня было ощущение, что «Акрон» поражения не заслужил однозначно. «Локомотив» ничем не выделялся на фоне соперника», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой отметил, что на сегодняшний день он не видит «Локомотив» в топовой тройке команд в турнирной таблице Премьер-лиги.

Во втором туре чемпионата России «Локомотив» сыграет против «Динамо» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 27 июля.