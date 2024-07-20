Булыкин оценил выступления Глушенкова в «Зените»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о выступлениях атакующего полузащитника Максима Глушенкова в первых двух официальных матчах за «Зенит». Как известно, в играх против «Краснодара» (4:2) и «Крыльев Советов» (4:0) Глушенков оформлял дубли.

По мнению Булыкина, 24-летний Глушенков уже готов к выступлениях в европейских чемпионатах.

«Глушенков – топ-игрок, тут просто без вариантов. «Зенит» для него – это новая ступенька, но уже сейчас видно, что он готов к Европе», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Отметим, что Максим Глушенков оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 11 миллионов евро.