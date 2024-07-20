«Динамо» ещё в первом тайме громит «Факел»

В матче первого тура Премьер-лиги «Динамо» - «Факел» очередное изменение счёта на табло. На 29-й минуте поединка столичный коллектив забил уже третий гол в ворота гостей. Диего Лаксальт здорово сыграл в отборе мяча, Бителло ассистировал Ярославу Гладышеву, который в завершающей стадии пробил над голкипером соперника, и мяч влетел в сетку у левой штанги.

Уже 3:0 в пользу мощно стартующего «Динамо». Ранее также забивали Иван Лепский и Николя Нгамалё. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.