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Нагорных – о матче с «Акроном»: «Хорошая игра, будем прибавлять»

20 Июля 2024 • 20:42 Комментировать

Председатель совдира московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о старте «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ. Коллектив дома в рамках первого тура лиги оформил непростую и важную победу над «Акроном» в голевом матче – 3:2.

«Хорошая игра. Будем дальше добавлять. Дебют Воробьева — прекрасный. Мы понимаем, есть над чем работать. В то же время есть осознание: исполнители у нас отличные», - говорит Нагорных для «Спорт-Экспресса».

Больше подробностей о прошедшей в Черкизове игре – в нашем отчёте. Напомним, что в этом матче новичок «Локо» Дмитрий Воробьёв оформил гол и ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных
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