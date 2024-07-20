Нагорных – о матче с «Акроном»: «Хорошая игра, будем прибавлять»

Председатель совдира московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о старте «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ. Коллектив дома в рамках первого тура лиги оформил непростую и важную победу над «Акроном» в голевом матче – 3:2.

«Хорошая игра. Будем дальше добавлять. Дебют Воробьева — прекрасный. Мы понимаем, есть над чем работать. В то же время есть осознание: исполнители у нас отличные», - говорит Нагорных для «Спорт-Экспресса».

Больше подробностей о прошедшей в Черкизове игре – в нашем отчёте. Напомним, что в этом матче новичок «Локо» Дмитрий Воробьёв оформил гол и ассист.