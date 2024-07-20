Осинькин: «Мы если бы рискнули, счёт мог быть намного больше, чем получился»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Такое достаточно ошеломляющее начало, 0:4. Но по тому, как складывался первый тайм, как будто бы счет не по игре.

- Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки, полумоменты. Действительно, в любом случае в хорошей форме «Зенит». Футболисты прямо такие очень быстрые. Отсюда нам всегда было сложно сдерживать их, учитывая то, что по счету они уже могли эти быстрые атаки проводить. Да, мы не хотели раскрываться, понимали, что то, как они раскрыли «Краснодар», могло в любой момент быть и с нами. Готовились и всю игру напоминали об этом, но первая же ошибка завершилась голом. Мы опять наступили на собственные грабли, поймали такую атаку еще и с рикошетом. Она нас раскрыла. Дальше мы уже играли в то, что умеем. Мы хотели играть, хотели забить, но соперник был очень хороший. В общем-то можно посетовать в обратку, чтобы мы не забили своё. А у соперника влетало очень безжалостно всё.

- В первом тайме «Зенит» иногда отдавал мяч вам. Такое ощущение складывалось, что ваша команда к этому была не готова. Так ли это?

- Они отдавали, а мы не готовы? Мы нанесли 10 ударов по воротам. Давайте следующий вопрос, я не знаю, что ответить.

- Во втором тайме уже по-другому строилась игра. Понятно, что «Зенит» играл на удержание счета. Была ли мысль как-то рискнуть, может быть, дополнительных нападающих выпустить?

- Мы если бы рискнули, счет мог быть намного больше, чем получился. Мы все равно говорили об атаке. Но если будем забывать о балансе, с такой командой будут проблемы. Мы хотели атаковать, но все-таки баланс определенным образом держать.