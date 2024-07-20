Нгамалё удвоил перевес «Динамо» в матче с «Факелом»

«Динамо» сделало ещё один шаг к тому, чтобы положить конец печальной серии в противостояниях с «Факелом». В домашнем матче первого тура Премьер-лиги столичная команда забила второй гол уже на 21-й минуте.

С линии штрафной Диего Лаксальт отыграл на Константина Тюкавина, который стрельнул в штангу, мяч отскочил к Николя Нгамалё, и тот пробил мимо застывшего в рамке голкипера.

Напомним, что ранее быстрый гол забил Иван Лепский.

«Динамо» ведет 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.