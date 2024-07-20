Медведев – о победе «Зенита»: «Дело даже не в счёте, а во взаимодействии игроков»

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о вечерней победе клуба в Самаре. На выезде зенитовцы всухую разгромили «Крылья Советов» - 4:0. Дубль оформил летний новичок команды Максим Глушенков.

«Дело даже не в счёте 4:0, а в том, как футболисты взаимодействовали друг с другом. Были ориентированы на атаки, при этом очень уверенно играли и в средней линии, и в обороне», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Следом Медведев похвалил голкипера «Зенита» Евгения Латышонка. По словам руководителя, вратарь сделал в прошедшей игре минимум три спасения ворот.