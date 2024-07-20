Семак: Глушенкова уже можно считать лидером команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Сейчас в коридоре разговаривали с Юрием Горшковым. О чем был разговор?

- Ни о чем, есть у нас по тренировочному процессу вопросы. Ему нужно остаться и перевести. Спросил, когда кто вылетает и прилетает, организационные вещи. Ничего особенного.

- Получились немного разные таймы. В первом обе команды много моментов создавали. Во втором - кроме забитого, четвертого, мяча, ничего опасного не было. Почему так?

- Темп игры во втором тайме спал. Что касается самой игры, все-таки в первом тайме в атаке всё хорошо. В обороне не контролировали игру так, как нам бы хотелось. «Крылья» создавали достаточно опасные моменты у наших ворот. Во втором тайме, исходя из того счета, который был, мы более уверенно стали играть в обороне. Надежно позиционно оборонялись, лучше моменты были, чтобы проводить быстрые атаки. Второй тайм - абсолютно хороший контроль самой игры и по темпу, и по качеству. В первом тайме был момент, когда мы потеряли нити игры, и соперник мог этим воспользоваться. В целом понятно, что кто-то позже начал тренироваться, кто-то пропустил какое-то время, как те же Нино, Эракович. У всех свои проблемы. Потихоньку нужно набирать и хорошее оставлять. Что не получается - над тем надо больше работать.

- Нино провел первый полноценный матч после повреждения. Как оцените его игру?

- Ему, конечно, тяжело дышать, погодные условия, естественно. Он немного выбился из ритма, но по сути это очень важный для нас игрок, системообразующий, от которого очень многое зависит. Он хорошо понимает игру, хороший контроль мяча, то есть, это футболист, который для нас очень важен.

- Максим Глушенков уже второй матч забивает два мяча. Можно ли сказать, что он становится за непродолжительный промежуток времени лидером команды?

- Конечно, можно. И в первом матче на Суперкубок, и сегодня он играл очень полезно. Что касается его видения и понимания игры, конечно, это прекрасный футболист, который дополняет структуру и командную игру, что у нас была. Но самое главное, что команда выигрывает. Сегодня Максим сыграл здорово, завтра Вендел, послезавтра еще кто-то. Мы работаем всей командой, и победа одна на всех.

- Сегодня из бывших самарцев на поле не появился только Александр Коваленко. При счете 0:3 не было ли желания и возможности его выпустить?

- Желание было, конечно, но исходя из игры и того же тренировочного процесса, в конце матча «Крылья» стали больше навешивать и использовать стандарты, а мы убрали Кассьерру, высокорослого игрока. Поэтому нам нужно было добавить в росте на втором этаже, и мы выпустили Сашу Ерохина. Там не так много оставалось, но, думаю, все с задачей сегодня справились хорошо.