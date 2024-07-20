Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Глушенкова уже можно считать лидером команды

20 Июля 2024 • 20:28 Комментировать
Крылья Советов
0:4
Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Сейчас в коридоре разговаривали с Юрием Горшковым. О чем был разговор?

- Ни о чем, есть у нас по тренировочному процессу вопросы. Ему нужно остаться и перевести. Спросил, когда кто вылетает и прилетает, организационные вещи. Ничего особенного.

- Получились немного разные таймы. В первом обе команды много моментов создавали. Во втором - кроме забитого, четвертого, мяча, ничего опасного не было. Почему так?

- Темп игры во втором тайме спал. Что касается самой игры, все-таки в первом тайме в атаке всё хорошо. В обороне не контролировали игру так, как нам бы хотелось. «Крылья» создавали достаточно опасные моменты у наших ворот. Во втором тайме, исходя из того счета, который был, мы более уверенно стали играть в обороне. Надежно позиционно оборонялись, лучше моменты были, чтобы проводить быстрые атаки. Второй тайм - абсолютно хороший контроль самой игры и по темпу, и по качеству. В первом тайме был момент, когда мы потеряли нити игры, и соперник мог этим воспользоваться.  В целом понятно, что кто-то позже начал тренироваться, кто-то пропустил какое-то время, как те же Нино, Эракович. У всех свои проблемы. Потихоньку нужно набирать и хорошее оставлять. Что не получается - над тем надо больше работать.

- Нино провел первый полноценный матч после повреждения. Как оцените его игру?

- Ему, конечно, тяжело дышать, погодные условия, естественно. Он немного выбился из ритма, но по сути это очень важный для нас игрок, системообразующий, от которого очень многое зависит. Он хорошо понимает игру, хороший контроль мяча, то есть, это футболист, который для нас очень важен.

- Максим Глушенков уже второй матч забивает два мяча. Можно ли сказать, что он становится за непродолжительный промежуток времени лидером команды?

- Конечно, можно. И в первом матче на Суперкубок, и сегодня он играл очень полезно. Что касается его видения и понимания игры, конечно, это прекрасный футболист, который дополняет структуру и командную игру, что у нас была. Но самое главное, что команда выигрывает. Сегодня Максим сыграл здорово, завтра Вендел, послезавтра еще кто-то. Мы работаем всей командой, и победа одна на всех.

- Сегодня из бывших самарцев на поле не появился только Александр Коваленко. При счете 0:3 не было ли желания и возможности его выпустить?

- Желание было, конечно, но исходя из игры и того же тренировочного процесса, в конце матча «Крылья» стали больше навешивать и использовать стандарты, а мы убрали Кассьерру, высокорослого игрока. Поэтому нам нужно было добавить в росте на втором этаже, и мы выпустили Сашу Ерохина. Там не так много оставалось, но, думаю, все с задачей сегодня справились хорошо.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Максим Глушенков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Июля
20:28
Семак: Глушенкова уже можно считать лидером команды
20:27
Экс-президент «Спартака» оценил дебют Глушенкова в «Зените»
20:17
Глушенков: «Всем спасибо, кто болел и кто хейтил»
20:09
Деменко назвал лучшего футболиста РПЛ
20:05
«Зенит» мощно начал сезон – забито 8 голов в двух матчах
19:56
Симбиоз новизны и старой гвардии: Благодаря кому «Зенит» покарнавалил в Самаре
19:53
«Зенит» не проигрывает первый тур в Премьер-лиге 22 сезона кряду
19:34
«Зенит» продлил успешную серию против «Крыльев Советов» в РПЛ – без поражений с 2015 года
19:29
Глушенков рвёт и мечет: «Зенит» без Клаудиньо положил «Крылья Советов» на лопатки в Самаре 2
19:16
Цыпченко вернулся на поле спустя год
18:40
Глушенков — первый игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ
18:35
Глушенков не праздновал голы «Крыльям Советов»
18:31
Глушенков оформил второй дубль подряд
18:25
Глушенков оформил дубль в матче с «Крыльями Советов»
18:10
Шнякин выделил важнейший трансфер «Зенита» чемпионской шестилетки
17:58
У Глушенкова лишь два матча без голевых действий из последних 10
17:58
Кассьерра быстро удвоил перевес «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»
17:49
Глушенков впервые забил за «Зенит» в РПЛ
17:44
Глушенков забил «Крыльям Советов» уже на шестой минуте
17:23
Жирков дал прогноз на чемпиона России
17:20
Малафеев выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
17:18
Семака помимо температуры в Самаре беспокоит и влажность
17:00
«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 3
16:59
Семак объяснил отсутствие Клаудиньо в заявке «Зенита»
16:55
«Крылья Советов» девять лет не могут выиграть у «Зенита»
16:43
В «Зените» объяснили отсутствие Клаудиньо в заявке на матч с «Крыльями Советов»
16:37
«Крылья Советов» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ
16:30
Клаудиньо не прилетел с «Зенитом» в Самару
15:29
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России
15:05
Кечинов оценил шансы «Зенита» побить чемпионский рекорд «Спартака»
14:47
Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей «Зенита»
13:55
Агент Сафонов: «Вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы»
13:31
«Зенит» и «Галатасарай» договорились о трансфере Вендела — раскрыты детали
12:51
Медведев верит, что Россия вернётся в еврокубки в ближайшие четыре года
11:40
Давыдов назвал команду, которая сможет удивить в новом сезоне РПЛ
09:52
Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона, чемпион уже известен»
09:47
Как выступит «Зенит» в сезоне-2024/25
09:19
Игнатьев: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов»
02:08
Крылья Советов - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:54
«Интер» нацелился на защитника «Зенита»
00:46
Итальянский журналист Брага высказался о «Зените» и летнем футболе в России
19 Июля
22:33
Шмаров: «Соболев ослабит «Зенит»
21:22
Ринат Билялетдинов назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира нового сезона РПЛ
19:47
«Крылья Советов» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:40
Шаронов — о Глушенкове: «Когда вокруг тебя серьёзные партнёры, то это лучшая среда для развития»
19:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Зенит РПЛ — 20 июля 2024
19:05
Кирьяков оценил шансы «Зенита» побить чемпионский рекорд «Спартака»
19:05
Шаронов назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:22
Вендел убеждает Илича перейти в «Зенит», чтобы самому покинуть клуб 1
15:09
Сёмин назвал главного фаворита сезона РПЛ
13:31
У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ – Корнеев 2
01:26
Сергей Дурасов сделал прогноз на количество голов «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»
18 Июля
23:12
Тарханов: «Думаю, самарцы окажут серьёзное сопротивление «Зениту»
18:49
Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ
16:30
Семак ответил на вопрос о возможном уходе игроков из «Зенита»
16:14
Кечинов не сомневается в очередном чемпионстве «Зенита»
15:21
«Галатасарай» согласовал с «Зенитом» трансфер Вендела
14:03
Семак оценил календарь «Зенита»
13:58
Барриос: «Зениту» очень важно начать с победы»
13:57
Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ
13:53
Семак оценил перспективы «Крыльев Советов»
13:18
Ринат Билялетдинов — о Глушенкове: «Таких игроков у нас мало»
11:18
​Начнёт ли «Зенит» в чемпионате России с победы: мнение экспертов
11:08
Смородская заявила, что никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
09:00
Лахиялов: «Единственный конкурент «Зенита» – это «Зенит»
00:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Зенит РПЛ — 20 июля 2024
17 Июля
21:10
Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о цели на новый сезон
20:27
Сергеев: «Не смотрел на какие-то большие зарплаты, просто хотел играть в футбол»
20:20
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Зенит чемпионата России – 20 июля 2024
20:17
Названа зарплата Илича в «Зените»
19:27
Булыкин рассказал, кто сможет составить «Зениту» конкуренцию в новом сезоне
19:09
Мостовой: «Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?» 1
10:42
Гасилин: «Глушенков - игрок высокого уровня, который всем всё доказал»
16 Июля
21:51
Гацкан: Думал, что Глушенков уедет в Европу, но он выбрал «Зенит»
18:28
«Нет ощущения, что «Зенит» непобедим» — Руслан Литвинов 1
16:16
Вендел готов перейти в «Галатасарай»
15:28
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
14:53
Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените»
14:45
«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков
15 Июля
22:27
Кассьерра заявил, что готов к конкуренции с Соболевым
21:54
«Зенит» планирует значительно увеличить зарплату Клаудиньо 1
21:17
«Зенит» придержал трансфер Клаудиньо во «Фламенго» — раскрыта причина
20:42
Мостовой заявил, что «Зенит» по всем пунктам превосходит «Спартак»
16:36
«Зенит» готов отпустить Коваленко в «Крылья Советов», но есть нюанс
14 Июля
23:21
Тренер «Зенита» Жевнов: «Готовимся побеждать в каждом турнире»
23:12
Ерохин отреагировал на досрочные поздравления «Зенита» с чемпионством
22:55
Ерохин — о конкуренции: «Не только у «Зенита» стоит задача стать чемпионами»
22:45
Газзаев оценил приобретение «Зенита» в лице Глушенкова
22:31
Тренер «Зенита»: «Сделаем всё, чтобы победить в следующем сезоне» 1
22:21
Андрей Мостовой объяснил, почему входит в новый сезон с огромной мотивацией
20:56
В «Зените» анонсировали уход игроков
19:34
Чистяков заявил, что не общался с руководством «Зенита» о своём будущем в клубе
19:22
Руслан Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»
17:14
Андрей Мостовой: «У меня был вариант с Европой»
15:46
Динияр Билялетдинов: Победа «Зенита» не удивила
15:39
Дуглас Сантос рассказал, останется ли в «Зените»
13 Июля
11:18
Аршавин: «Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги в новом сезоне» 1
12 Июля
08:16
«Матч ТВ» покажет три матча первого тура чемпионата России
11 Июля
19:08
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
10 Июля
17:11
В «Крыльях Советов» рассказали, в каком случае могут подписать Сергеева
14:44
Президент РПЛ назвал «Зенит» фаворитом сезона
13:59
Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» дублёром Сантоса
13:14
Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»
12:46
Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»
09 Июля
18:49
Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените»
17:43
«Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — Титов
16:06
Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»
15:44
«Спартак» не станет чемпионом» — Жирков
15:38
Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»
14:18
Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»
14:08
Канчельскис: Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Дзюбы в «Зените»
08 Июля
20:18
Стало известно, когда Соболев станет игроком «Зенита» 3
07 Июля
19:11
Аршавин: Соболев? Состав «Зенита» и так очень усилен
15:14
Корниленко: «Мы с пониманием отнеслись к выбору Горшкова»
15:04
В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева в «Крылья Советов»
13:46
Корниленко отреагировал на слухи о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»
13:39
Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»
13:30
Деменко: «Зенит» хочет выиграть седьмое подряд чемпионство к своему столетию
06 Июля
13:38
Силкин: «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне»
05 Июля
18:15
Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»
15:08
«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича
04 Июля
12:43
Агент рассказал о планах Чистякова
12:26
Канчельскис: «Зенит» сделает всё, чтобы обогнать «Спартак»
03 Июля
19:43
Орлов: «Краснодар» вряд ли отдаст Кордобу «Зениту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 «Реал» согласовал новый громкий трансфер «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Акрон Акрон
3
2
1.45 4.60 6.90
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
0
4
4.90 3.90 1.70
Видео
46 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
3
0
1.57 4.10 5.90
Видео
46 мин
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.10 3.65 2.20
Видео
21.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.70 2.02
Видео
21.07.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
3.30 3.70 2.10
Видео
21.07.24 в 20:00
Химки Химки
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.25 3.25 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ещё в первом тайме громит «Факел»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Нагорных – о матче с «Акроном»: «Хорошая игра, будем прибавлять»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы если бы рискнули, счёт мог быть намного больше, чем получился»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё удвоил перевес «Динамо» в матче с «Факелом»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о победе «Зенита»: «Дело даже не в счёте, а во взаимодействии игроков»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Семак: Глушенкова уже можно считать лидером команды
20:27 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Спартака» оценил дебют Глушенкова в «Зените»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев проводит свой 22-й сезон в чемпионате России
20:17 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Всем спасибо, кто болел и кто хейтил»
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» забило «Факелу» уже на третьей минуте
20:09 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал лучшего футболиста РПЛ
20:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Много информации по ЦСКА нет, хотелось бы больше»
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» мощно начал сезон – забито 8 голов в двух матчах
20:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюба найдёт себе новый клуб, но не топовый, конечно»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Работали месяц ровно, конечно, это не полноценнее сборы»
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не проигрывает первый тур в Премьер-лиге 22 сезона кряду
19:52 · Россия. Премьер-лига
Дьяков не видит фаворита в матче «Ростов» - ЦСКА
19:51 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Для «Динамо» старт сезона может быть чуть-чуть сложнее, чем для «Факела»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2024/25
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил успешную серию против «Крыльев Советов» в РПЛ – без поражений с 2015 года
19:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА потерял Мендеса на несколько недель
19:30 · Россия. Премьер-лига
Ненахов рассказал, как «Локомотив» адаптируется после потери лидеров эксклюзив
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем