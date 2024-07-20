Экс-президент «Спартака» оценил дебют Глушенкова в «Зените»

​Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака», дал свой комментарий об игре Максима Глушенкова за «Зенит».

Напомним, российский футболист пополнил состав петербургского клуба в летнее межсезонье, до этого права на него принадлежали столичному «Локомотиву».

20 июля коллектив Сергея Семака на выезде разгромил «Крылья Советов», Глушенков дважды поразил ворота соперника.

- Глушенков начал гораздо лучше, чем можно было представить. Я не ожидал, что он так хорошо вольётся в состав «Зенита» и будет показывать такую игру. Хорошо, что он так стартовал. Главное, чтобы продолжение было таким же, - передаёт слова Червиченко «Чемпионат».