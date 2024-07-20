Акинфеев проводит свой 22-й сезон в чемпионате России

Легендарный голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе «армейцев» на матч первого тура нового сезона Российской премьер-лиги против «Ростова». Матч проходит вечером субботы в Ростове-на-Дону.

Таким образом, Игорь обновил собственный рекорд. Он проводит свой 22-й по счёту сезон в чемпионате России. В прошлом сезоне Игорь опередил Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова – у каждого из них 20 сезонов в активе.

Напомним, что Акинфееву 38 лет, не так давно он подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА.

Текстовая трансляция поединка «Ростов» - ЦСКА проходит на нашем портале.