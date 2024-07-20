Глушенков: «Всем спасибо, кто болел и кто хейтил»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Зенит» Максим Глушенков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие ощущения - забивать своей бывшей команде?

- Никаких, наверное. Для меня всегда радость помогать той команде, за которую я в данный момент играю. А прошлой команде, вы видели, я забил голы, но не праздновал, поэтому уважение есть. Оно присутствует. Всем спасибо, кто болел и кто хейтил. Ничего страшного.

- Как раз про непразднование голов и хейт. Ты не отмечал голы, но когда объявили твою фамилию, был свист. Как это воспринял?

- Никак. С улыбкой, как обычно.

- 0:4 - достаточно крупная победа «Зенита» уже в первом туре. Легко ли складывался матч?

- Мы забили быстрый гол. Но потом слишком много дали создать в первом тайме. Счет, наверное, должен был быть не 3:0, мы тоже должны были пропускать, но удача сегодня была на нашей стороне. Мы в перерыве пришли в раздевалку, поговорили, что нельзя столько моментов допускать у наших ворот. Вышли на второй тайм и спокойно довели игру до победы и забили еще один гол в конце.

- Второй матч подряд «Зенит» забивает четыре гола. Каждую игру это будет?

- Будем стараться.