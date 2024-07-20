Деменко назвал лучшего футболиста РПЛ

Максим Деменко, в прошлом футболист «сине-бело-голубых», назвал лучшего игрока российского чемпионата.

- Глушенков вовремя вписался в коллектив в «Зените», демонстрирует прекрасный футбол. Отлично дебютировал, две игры — 4 гола. Сейчас он лучший футболист РПЛ. Как он прекрасно чувствует команду, так и партнерам в удовольствие играть с ним, - передаёт слова экс-игрока «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, сегодня «Зенит» взял три очка в матче стартового тура РПЛ с «Крыльями Советов», Глушенков, пополнивший состав команды в летнее межсезонье, записал в свой актив два гола.

Футболист ранее защищал цвета московского «Локомотива», в прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом чемпионата.