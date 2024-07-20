Карпин: «Много информации по ЦСКА нет, хотелось бы больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- «Ростов» открывает сезон матчем с обновленным ЦСКА, который возглавляет Марко Николич. Чего ждать от соперника, насколько он хорошо изучен?

- Насколько это возможно, настолько изучен, не так много игр было. Понятно, что те игры, что проходят на сборах, трудно в них что-то увидеть, потому что все готовятся в разном состоянии. Много замен происходит, поэтому сказать, что много информации, наверное, нет. Хотелось бы больше.

- Пожалуй, самыми заметными кадровыми перестановками у «Ростова» были как раз приобретения и уход вратарей. Насколько за период сборов вратарям удалось влиться в построения командной игры, потому что понятно, что им в «Ростове» уделяется особая роль?

- Давайте в игре посмотрим. Чего сейчас говорить, насколько они влились? Да, понятно, что требования отличаются от того, что, наверное, было раньше у них, поэтому не так просто, наверное. Понятно, что работу провели. Какие плоды это принесет. Конечно, может быть, рано будет выводы делать, но хоть что-то можно будет увидеть.

- Сегодня мы видим в старте Ятимова. Это выбор номер один на ближайшее время или только на сегодня? Как вообще проходит внутренняя конкуренция вратарей? Учитывая, что их теперь еще и трое.

- Происходит так же, как и у всех. На сегодняшний день все 11 человек, которые выходят, они в составе. В следующей игре, возможно, кого-то не будет. Понятно, что у вратарей это реже случается, там более конкретная ситуация, но пока так.

- Каковы шансы Константина Кучаева дебютировать сегодня за «Ростов» в матче против своей бывшей команды?

- Высокие.

- Ждем? В плане замен он есть?

- Ждите. В плане никого нет. Если все выдержат 90 минут и всё будет хорошо, всё будет устраивать, все будут играть. Нет плановых замен в чемпионате. Я думаю, что уже это не товарищеский матч. Если только у кого-то по медицинским показаниям может быть.

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- Какое Родриго Саравия произвел впечатление за то время, что находится в команде?

- Что это значит? Приятный парень. Давайте посмотрим, он на неделе провел с командой две тренировки только. До этого он был в отпуске, потом перелет, переезд, подписание всех бумаг. Можно сказать, что он с командой еще не тренировался. Там требования, которые мы предъявляем. Надо еще все это осмыслить, понять и принять, поэтому рано какие-то выводы делать. Посмотрим.