«Зенит» мощно начал сезон – забито 8 голов в двух матчах

В следующем году «Зенит» будет отмечать столетие, поэтому в клубе с особенным настроем относятся к сезону 2024/2025. «Сине-бело-голубые» рассчитывают выиграть все турниры, в которых участвуют.

Этот сезон «Зенит» начал мощно – на прошлых выходных команда Сергея Семака завоевала суперкубок России, обыграв в «Краснодар» со счётом 4:2. Теперь же питерцы в стартовом туре Премьер-лиги разгромили «Крылья Советов» на выезде с результатом 4:0.

Получается, «Зенит» выиграл два стартовых матча сезона с общим счётом 8:2.

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 27 июля, - против «Рубина» на выезде.