Тарханов: «Дзюба найдёт себе новый клуб, но не топовый, конечно»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на недавние слова ныне свободного форварда Артёма Дзюбы. Футболист заявил, что находится в форме и ждёт предложений.

«Дзюба найдет себе клуб. Не топовый, конечно, но в РПЛ полезен ещё будет. Контракт Артёма – дело времени, просто не каждый клуб потянет финансовые условия Дзюбы», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, этим летом Дзюба покинул столичный «Локомотив». В системе клуба Артём находится с февраля 2023 года. Минувшей весной Дзюба не сделал в матчах за «Локо» результативных действий. В августе форвард отметит своё 36-летие.

Дзюба: «Пока ждём»