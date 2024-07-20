Николич: «Работали месяц ровно, конечно, это не полноценнее сборы»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Что за ощущения сейчас, что за внутреннее состояние сейчас?

- День рождения в 45-й раз, а в качестве главного тренера ЦСКА в матче с «Ростовом» - в первый раз. Работали месяц ровно, конечно, это не полноценнее сборы, но было чуть времени поработать. Мне кажется, команда готова, но это надо смотреть сегодня в конце игры. Конечно, тяжелая погода, но об этом нам не надо говорить. Мы не те люди, которые заранее ищут оправдания. Просто попробуем найти решения. Конечно, на второй части поля будет стоять «Ростов», качественная команда с опытным главным тренером. Тяжелая задача, но у нас есть свои цели, мы будем стараться их добиваться сегодня.

- Все четыре новичка сегодня в заявке. Койта и Круговой в старте. Как прошла их адаптация? Насколько они уже полностью влились в коллектив, понимают все требования и готовы играть?

- Сколько время позволяло, столько ротировали. Круговой чуть больше, потому что он с первого дня с нами. Койта чуть меньше, потому что он только пришел, дней десять назад. Конечно, он на поле. Шуманский и Жемалетдинов на скамейке.

- Виктор Давила выступал на Кубке Америки. Он закончился тогда же, что и чемпионат Европы. Когда он будет в команде? В каких кондициях он возвращается?

- Это будем знать скоро, по-моему, он сейчас летит. В самое ближайшее время узнаем.