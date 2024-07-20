Симбиоз новизны и старой гвардии: Благодаря кому «Зенит» покарнавалил в Самаре

«Зенит» победоносно съездил на Волгу в первом туре чемпионата России. «Крылья Советов» оказались повержены с крупным счётом – они приняли в свои ворота четыре безответных мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило с субъективными оценками трёх лучших игроков матча со стороны «Зенита».

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 12:9, в створ – 5:7, угловые – 6:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 8,0. По поводу лучшего игрока матча вопросов нет. Глушенков доказал, что качественный Суперкубок в его исполнении не был случайностью. Его связка с Венделом обрастёт налётом легендарности, если эти ребята продолжат в том же духе. На счету Макса – дубль по голам, на счету Маркуса – дубль по ассистам. В отсутствие Клаудиньо Глушенков играл больше в центре поля, что не мешало ему отрабатывать, например, на правом фланге обороны, где он легко отбирал мяч во втором тайме у свежего Печенина.

ВЕНДЕЛ – 7,0. Как уже было отмечено, две голевые передачи оформил Маркус. Так что можно закрыть глаза на то, что он четыре раза терял мяч. А вдруг это был последний матч Вендела в «Зените», и вот-вот «Галатасарай» примет его с распростёртыми объятиями? Найдёт ли тогда Глушенков себе другого подносчика снарядов?

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,5. Теневой герой матча. В цепкости не откажешь этому латиноамериканскому парню. Может, сборная Колумбии с ним в составе победила бы Аргентину в финале Кубка Америки? В матче с «Крыльями» у Барриоса пять удачных отборов из пяти попыток. Первый гол «Зенита» начался именно с Вильмара, который запустил результативную атаку со своей половине поля, за считанные секунды оставив без мяча и Витюгова, и Костанцу.

Кирилл Иванцов