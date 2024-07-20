«Зенит» не проигрывает первый тур в Премьер-лиге 22 сезона кряду

Вечером субботы питерский «Зенит» блестяще открыл новый сезон РПЛ. Команда Сергея Семака всухую разгромила в гостях самарские «Крылья Советов» - 4:0.

Как сообщает Opta Sports, зенитовцы не проигрывают в стартовых турах Премьер-лиги уже 22 матча подряд, что является рекордной серией в рамках чемпионатов России. А в последний раз питерцы проигрывали в стартовом туре в 2002 году при Юрии Морозове (0:2 в поединке против махачкалинского «Анжи»).

Напомним, что дублем в прошедшем в Самаре матче отметился летний новичок «Зенита» Максим Глушенков. Больше подробностей об игре – в нашем отчёте.